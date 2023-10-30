Öğrencileri provoke eden Antalya TED Koleji öğretmeni gözaltında!

Antalya Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji’nde edebiyat öğretmeni E.K., Türkiye Yüzyılı’nı hedef alan konuşmasıyla öğrencilerini provoke etti.

Sosyal medyada infiale sebep olan görüntülere ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Öğretmen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği(TED) Antalya Koleji’nde bir kadın edebiyat öğretmeninin, Cumhuriyet kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, konuşma içeriğinde; Türkiye Yüzyılını hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı, birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği şekilde görüşleri üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli E.K., yakalanmıştır. Şahıs hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapılmaktadır” denildi.

Ne demişti?

Edebiyat öğretmeni olduğu öğrenilen E.K. öğrencilerine şunları söylemişti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bir yanda Anayasa'ya 'cumhuriyet' yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar... Peki tüm bunlar olurken sen neredesin?

Onun için canını vermeye hazır olanların yanında, onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar"