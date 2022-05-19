Öğrencilere ulaşım kazığı atan Ekrem İmamoğlu'ndan ücretsiz soru bankası kitabı müjdesi(!)

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İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan art arda zamlardan sonra, vatandaşa en büyük darbe yüzde 40'lık fiyat artışı ile gerçekleşti.

İstanbullunun belini büken toplu ulaşım zammından sonra AK Parti ve MHP'li İBB Meclisi üyelerinin oyları ile öğrencilerin toplu ulaşım zammından muaf tutulması teklifi kabul edildi.

Kararı veto etti!

Karar, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından "veto" yedi.

Teklifte, yüzde 40 zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından karşılanması, öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınması istenmişti.

Öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 2.67 TL'den 3.74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin eski halinin uygulanmaya devam edilmesi aradaki 1.07'lik farkın İBB tarafından ödenmesi önerilmişti.

Aynı öğrencilere ücretsiz soru bankası müjdesi(!)

Öğrencilere ulaşım kazığı atan Ekrem İmamoğlu bugün yine aynı öğrencilere, "ücretsiz soru bankası" müjdesi verdi.

Gençlerden ulaşım desteğini esirgeyen İmamoğlu, gelişmeyi Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

Gençlere kıymetli bir eğitim desteği sağlıyoruz.

Üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlık için 100 bin adet soru bankası hazırladık. Kitaplarınızı kütüphanelerimizden ve meydanlardaki stantlarımızdan ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.