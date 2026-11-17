Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan "7 Bölge 7 Mutfak" alanında Anadolu'nun köklü mirası ve yerel lezzetleri tanıtılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü şef Doğa Çitçi, "Yuvalama, beyran, içli köfte, katmer, ciğer dürüm ve nohut dürüm gibi Gaziantep'in en özel lezzetlerini burada buluyorlar. Burada sadece iklim değil yemeklerimizin güzelliği de konuşuluyor" dedi. Konya Mutfağı Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sorumlusu Şule Metiner de, "Yöresel yemeklere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Olumlu dönüşler aldık. Katılımcılar lezzetleri tatmakla kalmadı nasıl yapıldığına dair bilgi de aldı" ifadesini kullandı.