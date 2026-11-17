Bu göl diğerlerine benzemiyor: Üzerindeki evler ve adalar yer değiştiriyor!
Hindistan'da bulunan Loktak Gölü, üzerinde hareket eden yüzlerce ada bulunan dünyanın en sıra dışı adalarından biri.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan'da bulunan Loktak Gölü, üzerinde hareket eden yüzlerce ada bulunan dünyanın en sıra dışı adalarından biri.
Hindistan'ın Manipur eyaletinde bulunan Loktak Gölü, kuş bakışı görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Su yüzeyine dağılmış, farklı büyüklüklerdeki yeşil adalar, alışılmışın aksine göl tabanına sürekli bağlı değil. Yerel halkın "phumdi" adını verdiği bu oluşumlar, bölgedeki insanların yaşamından balıkçılığa kadar pek çok alanda önemli rol oynuyor.
Adaların büyük bölümü suyun altında NASA'nın Dünya Gözlemevi tarafından yayımlanan bilgilere göre bu adalar, bitkilerin, toprağın ve farklı ayrışma aşamalarındaki organik maddelerin zamanla birleşmesiyle oluşuyor. Süngerimsi bir yapıya sahip olan adaların kütlesinin büyük bölümü, tıpkı buz dağlarında olduğu gibi suyun altında kalıyor. Kurak mevsimde gölün su seviyesi düştüğünde bitki kökleri tabana ulaşarak besin maddelerini emiyor. Yağışların başlaması ve su seviyesinin yükselmesiyle yeniden yüzmeye başlayan adaların bir kısmı göl üzerinde sürüklenerek yer değiştiriyor.
Üzerlerine ev ve okul inşa ettiler Kuzeydoğu Hindistan'ın en büyük tatlı su gölü olan Loktak, binlerce balıkçının geçim kaynağını oluşturuyor. Bölgede yaşayan balıkçılar, yeterli kalınlığa ve büyüklüğe ulaşan yüzen adaların üzerine "phumsang" adı verilen kulübeler inşa ediyor. Adalardan biri ise çocukların ve okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin eğitim gördüğü bir okula ev sahipliği yapıyor.
Gölün üzerinde görülen çember biçimindeki bitki halkalarının bir kısmı da balıkçıların avlanma alanlarını oluşturmak amacıyla hazırladığı yapay oluşumlardan meydana geliyor. Dünyanın tek yüzen milli parkı burada Gölün güneyinde bulunan yaklaşık 40 kilometrekarelik Keibul Lamjao Milli Parkı, yüzen çayırlardan oluşan benzersiz bir yaşam alanına sahip. Park, nesli tükenme tehlikesi altındaki Sangai geyiklerinin son doğal yaşam alanı olarak biliniyor. "Dans eden geyik" olarak da anılan bu hayvanların toynakları, adaların süngerimsi zemininde hareket etmeye uyum sağlamış durumda.
Yüzen adalar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Gölün doğal döngüsü, 1983 yılında faaliyete geçen Ithai Barajı'nın ardından değişti. Elektrik üretimi amacıyla inşa edilen baraj, su seviyesinin yıl boyunca yüksek kalmasına neden oldu. Göl tabanına ulaşarak ihtiyaç duydukları besinleri alamayan bitki kökleri nedeniyle adalar giderek incelmeye ve parçalanmaya başladı. Bu durum hem bölgedeki canlı türlerini hem de geçimini gölden sağlayan halkın yaşamını tehdit ediyor.
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