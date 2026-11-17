Adaların büyük bölümü suyun altında NASA'nın Dünya Gözlemevi tarafından yayımlanan bilgilere göre bu adalar, bitkilerin, toprağın ve farklı ayrışma aşamalarındaki organik maddelerin zamanla birleşmesiyle oluşuyor. Süngerimsi bir yapıya sahip olan adaların kütlesinin büyük bölümü, tıpkı buz dağlarında olduğu gibi suyun altında kalıyor. Kurak mevsimde gölün su seviyesi düştüğünde bitki kökleri tabana ulaşarak besin maddelerini emiyor. Yağışların başlaması ve su seviyesinin yükselmesiyle yeniden yüzmeye başlayan adaların bir kısmı göl üzerinde sürüklenerek yer değiştiriyor.