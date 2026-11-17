Tennessee’nin Lebanon bölgesinde 1841 yazında yaşanan sıra dışı olay, dönemin gazetelerine ve bilimsel yayınlarına kadar girdi. Tarlada çalışan iki kişi, yaprakların üzerine önce kanı andıran damlaların, ardından çürümüş et ve yağ parçalarının düştüğünü bildirdi.

İncelenen parçalar hayvan dokusu çıktı

Olayın ardından örnekler bilim insanı Gerard Troost’a ulaştırıldı. Troost, parçaların bazılarında kan, kas lifleri ve yağ dokusu bulunduğunu belirledi. Suya bırakılan örneklerde kırmızımsı kahverengi kas liflerinin görüldüğünü belirten Troost, bunların kurutulmuş ete benzediğini ve çürümekte olan hayvansal madde kokusu taşıdığını kaydetti. Ancak parçaların hangi hayvana ait olduğu belirlenemedi.

Gökyüzüne nasıl çıktı?

Troost, güçlü rüzgarların çürümüş bir hayvanın parçalarını havaya kaldırmış olabileceğini düşündü. Şiddetli hortumlar ve güçlü hava akımları; balık, kurbağa ve farklı maddeleri kilometrelerce uzağa taşıyabiliyor. Lebanon yakınındaki olayda da güçlü bir hava hareketinin yerdeki hayvan kalıntılarını havaya kaldırıp tarlaya bırakmış olabileceği düşünülüyor. Ancak olayın yaşandığı dönemde hava uyduları bulunmadığı için bunun kesin olarak kanıtlanması mümkün olmadı.

“Kan yağmurlarının” başka bir açıklaması daha var

Gökyüzünden kırmızı renkte yağmur yağdığına ilişkin kayıtlar yalnızca bu olayla sınırlı değil. Bazı vakalarda yağmur suyunun kırmızıya dönmesinin nedeni hayvansal madde değil, havaya karışan doğal parçacıklar oldu. 2001’de Hindistan’ın Kerala bölgesinde görülen kırmızı yağmur üzerinde yapılan incelemelerde, rengin bölgede yaygın şekilde bulunan kırmızı-turuncu alg sporlarından kaynaklandığı belirlendi. Bazı başka vakalarda ise Sahra’dan taşınan kırmızı tozların yağmur damlalarıyla birleşerek suyu kan renginde gösterdiği ortaya çıktı.