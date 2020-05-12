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Aktüel

Öğrencilere ücretsiz sınav deneme seti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde öğrencilere ücretsiz sınav deneme seti dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:21:19 -
Öğrencilere ücretsiz sınav deneme seti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde öğrencilere ücretsiz sınav deneme seti dağıtıldı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19)salgını sebebiyle eğitime ara verilmesinden okullarından uzak evlerinde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere, Akçadağ Kaymakamlığı tarafından "Deneme Seti" hazırlandı. Ayrıca, sokağa çıkmalarının yasak olduğu bu günlerde İlçe Kaymakamı Hulusi Teke tarafından sınava girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak için "Kaymakamdan Mektup" yazıldı. Mektupta, Kaymakam Teke’nin sınavlara hazırlanan öğrencilere tavsiyeleri bulunuyor. Hazırlanan bu deneme seti ile mektuplar öğretmenler tarafından dezenfekte edilerek öğrencilerin evlerine teslim edildi.


İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, “Öğrenci kardeşlerimize girecekleri sınavda başarılar diliyor, emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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