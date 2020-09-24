Öğrencilere okulu sevdirmek için müzik eşliğinde oyun oynadılar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki Körfez Fatih İlkokulunda öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerden gelen talep üzerine, sosyal mesafeye uyarak "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oyun oynadı.

Yüz yüze eğitim öncesinde öğrencilerle uzaktan görüşen okul yöneticileri, öğrencilerin en çok okul bahçesinde oyun oynamak istediği şeklinde geri bildirim aldı.

Bunun üzerine yüz yüze eğitim kapsamında öğrencilerin gelmesiyle okulu öğrencilere sevdirmek amacıyla bahçede "Erik Dalı" şarkısı çalındı.

Öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla şarkı eşliğinde sosyal mesafeye uygun şekilde oyun oynandı.

Okul müdürü Atila Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerden okul bahçesinde oyun oynamak istediklerine dair gelen talep üzerine çalışma başlattıklarını belirterek, ilk teneffüste öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde sosyal mesafeye riayete ederek oyun oynadıklarını söyledi.

Okula ilk başlayan çocukları okula kazandırmak adına güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Yaptığımız etkinliği çocuklarımız çok beğendi. Şu anda öğrencilerimiz okula koşarak geliyorlar. Etkili bir çalışma oldu. Öğrenciler de veliler de çok memnun oldu." diye konuştu.