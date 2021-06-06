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Gündem Öğrencilere müjdeli haber: Hesaplara yatmaya başladı
Gündem

Öğrencilere müjdeli haber: Hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 10:30:00 -
Öğrencilere müjdeli haber: Hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, haziran ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6 Haziran itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7 Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.

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