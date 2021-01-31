Eğitim hayatını sürdüren öğrenciler salgın nedeniyle zor günler geçirmekte. Devlet bu duruma el atarak maddi yardım desteğinde bulunmaya karar verdi.

Yapılan açıklamaya göre okul öncesi eğitimden başlayarak lisans seviyesine kadar her öğrenciye ödeme yapılması hedefleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen vatandaşlar temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayabiliyor. Üstelik ailede eğitim hayatı devam eden öğrenci varsa ihtiyaçların karşılanması daha da zor olabiliyor.

Söz konusu duruma Devlet el atarak ailelere maddi yardım desteğinde bulunmaya karar verdi. Yüksek meblağlarda ödeme yapılması hedefleniyor. Geçtiğimiz dönemde yapılan ödemelerin zamlandığına dair bilgi de ilgililer tarafından doğrulandı. Yeni dönemde yapılacak SED ödemesinde lisans öğrencilerine 1248 TL verilecek. Diğer tutarlar da belli oldu. Buna göre okul öncesi için 693 TL, ilkokul öğrencileri için 1040 TL, ortaokul öğrencileri için ise 1110 TL ödeme yapılması planlanmakta.

Öğrencilere maddi yardım destek başvuruları ne zaman?

Toplamda 138 milyon TL ödenek ayıran devlet milyonlarca öğrencinin ödemeden yararlanacağını duyurdu. Öğrencilerin başvuruda bulunabilmesi için öğrenci belgesi ve kimlik belgesi yeterli olacak. Ancak ailenin de maddi durumu araştırılması gerekebilir. Bundan dolayı ilgili velinin de kimlik bilgilerini hazırlaması gerekecek. Ayrıca velinin üzerinde taşınır taşınmaz herhangi bir malın olmaması da gerekmektedir. SED ödemeleri için dilekçe verilmesi de gerekecek. Yazılı şekil şartına bağlanan başvuru sözlü ya da online olarak gerçekleştirilmeyecek.