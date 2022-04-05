Öğrencilere derste prezervatif dağıtan zat! Burgaz Rakı’nın danışmanı şimdi iyi parti danışmanı!
Başörtüsü yasağını savunup Şeriat düşmanlığı yapan Ali Atıf Bir, İYİ Parti'ye danışman oldu. Konuyu değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Şimdi geliyor ki, İP’i marka yapsın.. Artık prezervatif mi dağıtır? Burgaz Rakı eşantiyonu ile mi işe soyunur bilmiyorum.." dedi.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ali Atıf Bir'in, İYİ Parti'ye danışman olmasını değerlendirdi.
Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:
İyi Parti’de neler oluyor?
Yavuz Ağıralioğlu gidiyor..
Onun ağırlığında, onun benzeri gelse..
Bir Yavuz gidip, bir başka Yavuz gelse..
Görev değişimi derim..
Ama Yavuz gidip, eşcinsel destekçisi-HDP sempatizanı Erdem’ler koltuğunu sağlamlaştırıyorsa..
İmam Hatipli Faruk Acar’lar gidiyor..
“YÖK türbanla mücadelede sonuna kadar haklı. Türban üniversiteye girerse Türkiye şeriatla savaşı kaybeder” diyen Ali Atıf Bir’ler geliyorsa..
Burda bir sorun yok mudur?
Bir derin ilişkiler silsilesi yok mudur?
İyi Parti’ye oy vermedim, kimi yönetici yapacaklarına, tabii ki kendileri karar verir..
Ama gözümüzün içine baka baka, “Hz. Ömer” istismarı yapıp..
Ardından da o istismarı yaptırdıkları İmam hatip mezunu anketçiyi kapının önüne koyuyorlarsa..
Bu dahi bizi ilgilendirmez..
Ama ardından da..
Başörtü düşmanlığını, “şeriat karşıtlığı” ile gizlemeye çalışan bir adamı getirip danışman yaparlarsa..