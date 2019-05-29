Öğrencilerden yıl sonu sergisi
Özel Samsun Final Okulları Görsel Sanatlar öğretmenleri Sergül Tomrukçu Sancılı ve Başak Albar önderliğinde öğrenciler tarafından çeşitli tekniklerle hazırlanan tablolar yıl sonu sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:01
Özel Samsun Final Okulları Görsel Sanatlar öğretmenleri Sergül Tomrukçu Sancılı ve Başak Albar önderliğinde öğrenciler tarafından çeşitli tekniklerle hazırlanan tablolar yıl sonu sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İlkadım Metin Sözen Kültür Merkezinde Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, Özel Öğretimden Sorumlu Şube Müdürü Fahri Er ve Samsun Final Okulları Genel Müdürü Cengiz Karaca serginin açılışını yaptı.
Sergi ziyaretçilerden tam not aldı.
YORUM YAZ