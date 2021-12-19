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Gündem Öğrencilerden Vali Şahin’e kar tatili çağrısı!
Gündem

Öğrencilerden Vali Şahin’e kar tatili çağrısı!

Ankara’da yaşanan şiddetli kar yağışının ardından okula giden milyonlarca öğrenci, Ankara Valisi Vasip Şahin’in sosyal medya hesabını etiketleyerek kar tatili istedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 17:07:00 -
Öğrencilerden Vali Şahin’e kar tatili çağrısı!

 Yeni Akit / ANKARA 

 Ankara'lı öğrenciler, kentte yaşanan şiddetli kar yağışı sebebi ile Ankara Valisi Vasip Şahin’e "Okulları tatil edin." çağrısında bulundu.

Bazı öğrenciler yaptıkları paylaşımlarda, "Dışarıda yağıyor lapa lapa kar Valim. Yarın tatil yapsan ne var. Otobüsler yollarda kayar. Tatil yapsan sana olan sevgimiz artar." şeklinde şiirler yazarken bazı öğrenciler de biriken kardan yaptıkları eğlenceli görselleri paylaşıp görselin üstüne “Sayın valim, Yenimahalle de yaptığımız şeye bakın. Tatil şart yarın için okula ulaşım çok zor olacak.” şeklinde yazdıkları notlarla kar tatili çağrısında bulundular.

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