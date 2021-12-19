Öğrencilerden Vali Şahin’e kar tatili çağrısı!

Yeni Akit / ANKARA

Ankara'lı öğrenciler, kentte yaşanan şiddetli kar yağışı sebebi ile Ankara Valisi Vasip Şahin’e "Okulları tatil edin." çağrısında bulundu.

Bazı öğrenciler yaptıkları paylaşımlarda, "Dışarıda yağıyor lapa lapa kar Valim. Yarın tatil yapsan ne var. Otobüsler yollarda kayar. Tatil yapsan sana olan sevgimiz artar." şeklinde şiirler yazarken bazı öğrenciler de biriken kardan yaptıkları eğlenceli görselleri paylaşıp görselin üstüne “Sayın valim, Yenimahalle de yaptığımız şeye bakın. Tatil şart yarın için okula ulaşım çok zor olacak.” şeklinde yazdıkları notlarla kar tatili çağrısında bulundular.