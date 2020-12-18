  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygu dolu 112 mektup
Aktüel

Öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygu dolu 112 mektup

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:29:17 -
Öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygu dolu 112 mektup

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına gönderdikleri 112 mektupla teşekkür etti.

İlçedeki Vangölü İlkokulu öğrencileri, salgınla mücadelede en ön safhada görev alan sağlık çalışanlarına destek olmak için duygularını kaleme döktü.

Toplum sağlığını korumak için büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları mektuplarla teşekkür eden öğrenciler, hazırladıkları 112 mektubu sağlık çalışanlarına ulaştırmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren'e teslim etti.

Okul Müdürü Şahin Ballıkaya, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir kampanya başlattığını söyledi.

Öğrencilerin birbirinden güzel mektupları kaleme aldığını anlatan Ballıkaya, şöyle dedi:

"Salgından dolayı okullar tatil olduğu için evlerinde olan öğrencilerimizden sağlık çalışanlarına mektup yazmalarını istedik. Salgında en önde mücadele eden ve gecesini, gündüzüne katarak bizler için çalışan tüm sağlık çalışanları için yazılan duygu dolu mektupları hastane yönetimine teslim ettik. Öğrencilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Minik öğrencilerden aldığı mektuplar için mutlu olduklarını dile getiren Başhekim Eren de "Bu süreçte tüm sağlık çalışanlarımızla canla, başla çalışmaya devam ediyoruz. Bize destek olmak amacıyla minik öğrencilerimizin yazdığı mektuplar çok kıymetli. Öğrencilerimiz duygularını ve güzel düşüncelerini kaleme almışlar. Çok mutlu olduk." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Putin gülerek cevap verdi: Ölmesini isteseydim şimdiye ölmüştü
Dünya

Putin gülerek cevap verdi: Ölmesini isteseydim şimdiye ölmüştü

Kremlin'in muhalefet lideri Navalni'yi zehirlediği iddialarına gülerek cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Eğer isteseydim, şi..
ABD’nin çok ilerisinde! Putin ‘panzehir’i açıkladı
Dünya

ABD’nin çok ilerisinde! Putin ‘panzehir’i açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısında bahsettiği S-500, düşmanın hipersonik silahlarına karşı olası bir 'panzehir' olar..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay