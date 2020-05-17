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Öğrencilerden kimsesiz çocuklara yardım

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup ilköğretim okulu öğrencisi, kimsesiz çocuklar için yardım topladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:38:58 -
Öğrencilerden kimsesiz çocuklara yardım

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup ilköğretim okulu öğrencisi, kimsesiz çocuklar için yardım topladı.


Kaş Merkez Ortaokulundan bir grup öğrenci, kimsesiz çocuklara destek olmak amacıyla yardım programı düzenledi. Bu çerçevede öğrenciler oyuncak, kıyafet, köy yumurtası, pekmez, zeytinyağı, ceviz gibi ürünlerin satışından 4 günde 400 lira gelir elde etti. Öğrenciler Ela Nur Aydın, Mustafa Buğra Aydın, Beyza Nur Aydın, Ceylin Alkaya, Elçin Alkaya ve Metahan Tepe, kimsesiz çocuklara yaptıkları destekle vatandaşların takdirini de kazandı.


6. sınıf öğrencisi Ela Nur Aydın, kimsesiz çocukların mutlu olması için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bayram zamanı ailelerimiz bize hediye alıyor, çok seviniyoruz. Buna her çocuk sevinir, mutlu olur. Fakat kimsesiz çocuklar, kimsesi olmadığı için hiçbir şey alamıyor ve bu yüzden bayramlarda mutlu olamıyor. Mahalleli eşyalarımızı almadan da bağışta bulunuyor. 4 günde 400 lira yardım topladık. Biz onların mutlu olması için topladığımız parayı onlara vereceğiz, hediye alacağız. Bunun için bir araya geldik. Umarım onlar da mutlu olur” diyerek duygularını dile getirdi.

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