Öğrencilerden alkış alan davranış! Türk bayrağını görünce kayıtsız kalmadılar
Amasya Suluova'da ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin yaptığı sosyal deneyde Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyetle takdir topladı.
Öğretmenlerden öğrencilere sosyal deney
Mehmet Bilgili İlkokulu’nda öğretmenler tarafından gerçekleştirilen sosyal deney kapsamında, panoda bulunan Türk bayrağı tek köşesinden asılarak sarkık bırakıldı. Teneffüse çıkan öğrenciler, bayrağın düzgün asılmadığını fark etti. Öğrenciler, Türk bayrağını dikkatlice düzeltip panoya olması gerektiği şekilde yeniden astı. Öğrencilerin duyarlı davranışı okul yönetimi ve öğretmenler tarafından takdir edildi. O anlar, okul koridorundaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.