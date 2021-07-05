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Gündem Öğrenciler ve veliler merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi
Gündem

Öğrenciler ve veliler merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığından önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ilkokul birinci sınıfı ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler hakkında açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığı ve e-Okul ile e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 14:36:00 -
Öğrenciler ve veliler merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu.

Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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