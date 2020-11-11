Öğrenciler salgını fırsata çevirmeli!

Resul Ekrem Şahan

Koronavirus tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda öğrenci ile belirli aralıklarla yüz yüze eğitim alındığı şu dönemde öğrencilerin boş zamanlarını ders çalışarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan eğitimci yazar Ramazan Avcı, “Bu yıl merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. 2020 yılında gerçekleştirilen Lise Giriş Sınavlarında salgından dolayı sadece birinci dönem konuları LGS müfredatında yer almıştı. Şimdi öğrencilere düşen bu salgın krizini fırsata çevirmektir. İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin okul saatleri seyreltildiği için 'ders çalışmaya' ayrılan zamanı da bu oranda artmış oldu. Bir bilginin öğrenilmişlik düzeyine ulaşabilmesi için bilgi ile öğrenen arasında baş başa kalmak suretiyle bir ilişki geliştirmek gerekir. Yani öğreneceği bilgi ile baş başa kalmaları ve o bilgiyi kendi akıl ve irade süzgecinden geçirmeleri gerekmektedir. Bir konu dinlenildiği kadar değil, üzerinde düşünüldüğü kadar öğrenilir” uyarısını yaptı.