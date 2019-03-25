0553 313 94 23

Öğrenciler önce kitap okudu, sonra uçak kullandı

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Aydınlı öğrenciler, düzenlenen etkinlikle Çıldır Havaalanı’nda önce kitap okudu, sonrasında ise THY Uçuş Akademisi’nde bulunan Simülatör Odası’nda uçak kullandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:42
Öğrenciler önce kitap okudu, sonra uçak kullandı

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Aydınlı öğrenciler, düzenlenen etkinlikle Çıldır Havaalanı’nda önce kitap okudu, sonrasında ise THY Uçuş Akademisi’nde bulunan Simülatör Odası’nda uçak kullandı.


Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve THY Uçuş Akademisi işbirliğinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Osman Yozgatlı Ortaokulu’nda okuyan 40 öğrenci kitap okuma etkinliğine katıldı. Öğrenciler Havaalanı bahçesinde bulunan uçak yanında hem kitap okudu, hem de görevliler tarafından uçaklar hakkında bilgilendirildi. Etkinlik THY Uçuş Akademisi Simülatör Odası’nda öğrencilerin uçak kullanması ile devam etti. Simülatörde uçak kullanan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinliği düzenleyen yetkililere teşekkür ettiler.


Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, 55.Kütüphane Haftası etkinliği olarak THY Uçuş Akademisi’nin ev sahipliğinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu etkinlikle öğrencilerimizin hem okuma etkinliğini yapmak, hem de THY Uçuş Akademisi’ni tanımalarına vesile olmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Okumak önemli bir etkinlik. Okumanın yaşı olmadığı gibi mekanı da olmuyor. Bunu hissettirmek, farkındalık oluşturmak için bugün gençlerimizle öğrencilerimizle farklı bir etkinlik gerçekleştirdik. Kitap okumanın yanı sıra THY Uçuş Akademisi gençlerimizin similasyon eğitimini de gerçekleştirecek. Bir uçağın içerisinde nasıl bir hayat olduğunu hissedecekler. Heyecanlı olduklarını görüyoruz. Bu etkinliğe emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Uçuş Akademimize teşekkür ediyoruz” dedi.


Etkinliğe Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, THY Uçuş Akademisi Müdürü Sunay Karamık, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:42
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suludere’den Başkan Adayı Özdoğan’a ziyaret
    1. Suludere’den Başkan Adayı Özdoğan’a..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu..
    3. "İlacını kendi üreten bir Türkiye..
    4. Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı..
    5. Haymana: "Talaslılar Hiçbir Yalana..
    6. Aliağa’da "patilerin sesi" oldular
    7. Yanan kümesteki horozlarını kurtarmak..
    8. Hattuşa’da doğa yürüyüşü
    9. Bağcılar’a çocuk, genç, yetişkin ve..
    10. İzmir’de ilginç olay: Mazgala sıkışan..
    11. 32 ülkenin modelleri Aspendos’ta
    12. Çimsa'dan 150 milyon TL tutarında..
    13. Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir..
    14. Tüberküloza dikkat!
    15. Ersoy: “5 yıl içerisinde 20 milyon..
    16. Turist sayısında hedef 50 milyon
    17. ‘Mali’ polis süsü vererek iş..
    18. Mamut Art Project, 3-7 Nisan'da..
    19. Kılıçdaroğlu 325 PKK bağlantılı adaya..
    20. Siirt’te okulun istinat duvarı çöktü
    21. Başkan Özaltun’dan birim müdürlerine..
    22. Başsavcı Akarca, Bulgaristan Başbakanı..
    23. Otomobil kaldırıma çarptı, sürücü..
    24. Alabalık yetiştiriciliği yapan..
    25. Erciyes’te Artık Çekilmez Oldun..
    26. İstanbul’daki ana darbe davasında 14..
    27. Vestel'in 12 ürünü Good Design ödülü..
    28. Vodafone teknoloji ve çözümlerini..
    29. DSP Balıkesir Başkan adayı Kamber’den..
    30. Tavşanlı Kaymakamı’ndan tam isabet
    Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir
    Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda