0553 313 94 23

Öğrenciler öğretmenlerine rehber oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Müzede öğrenelim’ seminer çalışmasıyla Günümüz Evliya Çelebi Projesi kapsamında Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerine rehber olarak Diyarbakır’ın tarihi yerlerini gezdirdi.

25 Haziran 2019 Salı 14:00
Öğrenciler öğretmenlerine rehber oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Müzede öğrenelim’ seminer çalışmasıyla Günümüz Evliya Çelebi Projesi kapsamında Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerine rehber olarak Diyarbakır’ın tarihi yerlerini gezdirdi.


Öğretmenler ve öğrenciler gezi planı kapsamında Meryem Ana Kilisesi, Behram Paşa cami, Dengbejler Evi, Dört Ayaklı Minare, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi ve Diyarbakır Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yerleri gezdi. Gezi ve proje hakkında bilgi veren Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Vehbi Mustafaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlere mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunabilmek için yaşadıkları kentin tarihi yerlerini ziyaret amacıyla gezi düzenlediklerini söyledi. Etkinliği, kentin ve ülkenin geleceği olan öğrencilerine daha sağlıklı, daha kaliteli bir eğitim verebilmek için yaşadıkları kentin tarihi dokusunu görmek için düzenlediklerini belirten Mustafaoğlu, “Yaşadığımız kentin kültürel alt yapısını, eğitimde geçirmiş olduğu süreçleri, kentimizdeki önemli mabet yerlerini, kentimizin önemli saray köşklerini, kentimizin eğitim müzelerini görmek için biz bu geziyi düzenlemiş bulunmaktayız. En güzel tarafı bu gezimizin, gezdiğimiz her yeri bizim bir öğrencimiz bize anlatıyor. Biz bugün öğrencilerimizle rollerimizi değiştirdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bugün. Biz onlara öğrencilik yapıyoruz. Bu tecrübeyi de aynı zamanda paylaşıyoruz. Şehrimizi ziyaret etmek isteyenler bizim öğrencilerimiz rehberliğinde biz bunları gezdiriyoruz. Tarih öğretmenlerimiz bu konuda belirli yerleri bir rehber kadar tanıtacak donanımlı öğrenciler yetiştiriyorlar ve bu öğrencilerimiz her an, her yeri bir rehberin anlatabileceği şekilde bize anlatabiliyor” dedi.



“Diyarbakır’ı güzel bir şekilde göstermek ve tanıtmak”


Rehber öğrencilerden Semanur Alver, Diyarbakır’ın farklı yerlerini, farklı yönlerini daha doğrusu bilinmeyen kısımlarını gidip bakılsa da,bakılıp görünmeyen yerlerini insanlara göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Bu konuda çok farklı ve çok güzel destekler aldıklarını aktaran Alver, “Tarih öğretmenimden rehberlik alıyorum bir nevi ve ben evde sürekli bu konulara böyle hani farklı bir his duyduğum için daha elverişli, bir şekilde yapıyorum bunu. Burada tek amacımız bizim dışarıdan gelen insanların ön yargılarını kırarak Diyarbakır’ı güzel bir şekilde göstermek ve tanıtmaktır” diye konuştu.


Geziye gelen öğretmenlerden Sevcan Hodancıeriç, kendileri için çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi. Hodancıeriç, “Özellikle batıdan gelip doğunun kültürel miraslarını görme şansı elde ettik bu kapsamda. Birde kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz zaten bize bu anlamda rehberlik yapıyorlar. Kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerden Diyarbakır’ın tarih miraslarını dinlemek bizim için ayrı bir keyif oldu açıkçası” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:00
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da ocak-mayıs döneminde 8 yabancı şirket kuruldu
    1. Malatya’da ocak-mayıs döneminde 8..
    2. Bee'o Propolis, ABD'nin en büyük..
    3. Tokat’ta yaya öncelikli trafik..
    4. Suriye’de yol kenarına döşenen bomba..
    5. Ayakkabı sektörü yol haritası..
    6. Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık..
    7. Kadın Golf Milli Takımı'nda Avrupa..
    8. Seçim sonrası çarpıcı yorum:..
    9. Milyon dolarlık beş yıldızlı otel..
    10. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    11. Helikopter müdahale ediyor!..
    12. Başkan Akın, Türkiye dördüncüsü..
    13. Siirt Üniversitesi taban puanları 2019..
    14. Halk toplantısında Datça’nın tüm..
    15. Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    16. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    17. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    18. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    19. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    20. Viranşehir’de korkunç kaza
    21. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    22. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    23. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    24. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    25. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    26. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    27. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    28. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    29. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    30. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı