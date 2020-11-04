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Aktüel Öğrenciler mutlaka ev rehavetinden kurtarılmalı
Aktüel

Öğrenciler mutlaka ev rehavetinden kurtarılmalı

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından itibaren başlanan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında da devam eden uzaktan eğitim için eğitimcilere ve velilere tavsiyelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:00:00 -
Öğrenciler mutlaka ev rehavetinden kurtarılmalı

“Belirli kurallar dahilinde ebeveynlerin çocukları için örneğin tahta, sıra ve benzeri malzemeleri alması, öğrenciyi ev ortamı hissinden çıkararak örneğin evde giydiği eşofman ve benzeri kıyafetlerin yerine daha klasik veya okul kıyafetlerini giymesi öğrencinin belirli oranda derse motivasyonunu da artırabilir” diyen İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İhsan Eken, “Bu durum öğrenciyi ev rehavetinden kurtararak okul motivasyonuna teşvik edebilir” ifadelerini kullandı.

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