0553 313 94 23

Öğrenciler in tercihi yine Iğdır Üniversitesi oldu

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:42
Öğrenciler in tercihi yine Iğdır Üniversitesi oldu

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre Iğdır Üniversitesine lisans Bin 094, önlisans Bin 728 olmak üzere toplamda 2 bin 822 öğrenci kayıt hakkı kazandı. Yüzde 84 doluluk oranıyla Iğdır Üniversitesi öğrenci sayısı (lisans-önlisans) 8 bin 708’ e yükselecek.


Yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 84 oranında doluluğa ulaşan Iğdır Üniversitesi, yeni kurulan üniversiteler arasında en çok tercih edilen üniversitelerden bir tanesi oldu.


Sonuçlara göre Iğdır Üniversitesi bünyesindeki bölüm ve programların birçoğunun doluluk oranı yüzde yüz.Yüzde yüz doluluk oranına ulaşan bölüm ve programlar ise şöyle:


“Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi, İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ),Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sosyal Hizmet, Iğdır Meslek Yüksekokulu Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Lojistik, Özel Güvenlik ve Koruma, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi (İÖ), Evde Hasta Bakımı, Evde Hasta Bakımı (İÖ), Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Optisyenlik, Optisyenlik (İÖ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ), Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ), Yaşlı Bakımı, Yaşlı Bakımı (İÖ),Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojisi, Makine, Tapu ve Kadastro, Tuzluca Meslek Yüksekokulu Adalet, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Laborant ve Veteriner Sağlık, Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ), Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmetler (İÖ)


YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma tebrik mesajı paylaştı.Rektör Alma mesajında, “Iğdır Üniversitesi ailesine katılan ve üniversiteli olma heyecanı yaşayan tüm öğrencileri tercihlerinden dolayı tebrik ediyor, üniversitemizde devam edecekleri eğitim hayatında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.


YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:42
  1. bilim
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akaryakıtta çifte indirim
    1. Akaryakıtta çifte indirim
    2. Suudi Arabistan Husilere ait İHA’yı..
    3. Öğrenciler in tercihi yine Iğdır..
    4. Bayram yaklaşınca kurban pazarı..
    5. Başkan Dündar çarşı esnafı ile..
    6. Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak..
    7. Teknosa'dan "bayram kampanyası"
    8. İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan..
    9. Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle..
    10. Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
    11. İptal edilen Çeşme-Atina feribot..
    12. Vali Recep Soytürk’ün Kurban Bayramı..
    13. Ödemeler dengesi (2)
    14. Mamak’ta mezarlıklar bayrama..
    15. Temmuz ayında Türk hava sahasında 1..
    16. Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte..
    17. Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü..
    18. "Yeşil kaplumbağalar" sokaklarda çöp..
    19. Hasan Dağ’ından uçan paraşütçüler Ömer..
    20. İbadethaneler bayram için temizlendi
    21. Kurban Bayramı’nda toplu taşıma..
    22. Bağcılarlı Kung Fu’cular, 15 Temmuz..
    23. Başkan Sunar’dan Kurban Bayramı mesajı
    24. Antalya’da biyolojik mücadele için8..
    25. Bankaların kredi işlemlerine ilişkin..
    26. Bayram trafiği için Bakanlıktan son..
    27. ASKİ’den kurban atıkları için uyarı:
    28. Samsung Galaxy Note10 ve Note10+..
    29. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp..
    30. Vakıf Katılım’dan 450 milyon TL'lik..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!