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Öğrenciler ilk kez sinema ile buluştu

Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya’nın koordinasyonu ile Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce uygulanan, “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" kapsamında sinema etkinliği düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:14
Öğrenciler ilk kez sinema ile buluştu

Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya’nın koordinasyonu ile Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce uygulanan, “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" kapsamında sinema etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 270 öğrenci hayatlarında ilk kez sinemayla tanıştı.


Proje kapsamında ilk aşamada hiç sinemaya gitmeyen 270 öğrenci sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. Yakakent ilçesinde kırsal kesimde bulunan Büyükkırık İlkokulu, Karaaba İlkokulu ve Erdoğan Cebeci İlkokulu’ndan toplam 270 öğrenci Bafra ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonuna götürüldü. Öğrenciler patlamış mısırlarıyla birlikte sinemada film izlemenin keyfini çıkardı. Ayrıca sinema bitiminde toplu olarak öğlen yemeği yediler ve oyun parkında oyun oynadılar.


Daha önce hiç sinemaya gitmemiş ve sinema ortamında görmemiş kırsal kesimden gelen taşıma kapsamındaki ilkokulu çocuklarını kapsayan projeyle, öğrencilerin kültürel sosyal gelişimine katkıda bulunmak, hayal güçlerinin gelişimine katkı sağlamak ve çevreye daha duyarlı bireyler olmaları amaçlanıyor.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çiçek, projenin yürütülmesinde katkılarından dolayı Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:14
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