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Kadın - Aile Öğrenciler için sağlık Merkezi
Kadın - Aile

Öğrenciler için sağlık Merkezi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Sağlık Hizmeti Sosyal ve Kültürel Merkez içerisinde yer alan Aile Sağlığı Merkezinde öğrencilere sağlık hizmeti veriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 14:56:00 -
Öğrenciler için sağlık Merkezi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Sağlık Hizmeti Sosyal ve Kültürel Merkez içerisinde yer alan Aile Sağlığı Merkezinde öğrencilere sağlık hizmeti veriliyor.
Kilis Merkez 10 No’lu (Kampüs) Aile Sağlığı Merkezi’nde görev alan Dr. Ziya Uğur Coşkun ve Hemşire Havva Çiyan; söz konusu merkeze kaydını aldıran tüm öğrencilerin muayene, ilaç yazma, kan grubu öğrenme, pansuman ve iğne yaptırma gibi sağlık konularında yardımcı oluyorlar. 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin sağlık hizmetinden daha kolay ve hızlı bir şekilde faydalanmaları için MHRS veya e-devlet uygulamaları üzerinden ya da bizzat sağlık merkezine başvuru yaparak sağlık merkezi tercihlerini düzenlemeleri yeterli olduğu bildirildi.

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