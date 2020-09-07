Öğrenciler için makam aracını satmıştı! AK Partili başkandan takdir edilecek yeni adım

Yerel seçimlerin ardından Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla vatandaşların gönlünde taht kurdu.

Başkanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından ihtiyaç sahibi öğrenciler için makam aracını satıp elde edilen gelirle öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtan Hamza Şayir, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı.

İstihdam ofisi kuran Başkan Hamza Şayir, burada iş arayanlar ile işverenleri buluşturuluyor.

Vatandaşların gönlünde taht kurdu

Dilovası ilçesinde ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle işinden olan vatandaşlar, Dilovası Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kurulan istihdam ofislerine büyük ilgi gösteriyor.

Dilovası Belediyesi, örnek olması beklenen istihdam ofisi ile kısa sürede yakaşık 500 kişiyi iş sahibi yaptı.

İstihdam ofisleriyle ilgili açıklama yapan Başkan Hamza Şayir şu ifadeleri kullandı:

"Seçim beyannamemizde İş istihdam birimini kuracağız diye sözümüz var. Göreve geldiğimiz ilk haftalarda bu birimimizi kurduk. Birimimize yapılan başvuruları alan arkadaşlarımız, bölgemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile iletişime geçerek iş yönlendirmesinde bulunmakta. Şuana kadar 2487müracaat yapıldı. Bugün itibari ile 428 insanımız çeşitli firmalardaiş sahibi yapıldı. Bunların 84 kişisi beyaz, 332 kişi Mavi yaka. 12 engelli kardeşimiz de bu süreçte iş sahibi yapıldı.Bu arada mesleki yeterlilik belgesi olmayan ve bundan dolayı iş bulamayan kardeşlerimiz için mesleki yeterlilik kursu açtık ve 240 vatandaşımızı belgeleri ile kavuşturduk. Onlara iş bulmamız daha kolay olacak.Tüm bunların yanında emek gücünü bölgemiz insanından tedarik eden ve insanlara iş imkanı sağlayan sanayicilerimizle teşekkür ediyorum. İş istihdam birimimiz den haberi olmayan ve işçi arayan sanayicilerimizinde sizler vasıtası ile haberdar olmasını ve ihtiyaçlarını bizim Birim üzerinden tedarik etmesini rica ediyorum"