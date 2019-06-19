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Öğrenciler hasta çocukların tedavi sürecini hızlandıracaklar

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yataklı Servisinde yatan çocukların tedavi sürecini hızlandırmak adına İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri onlara yaşanabilir ortamlar hazırladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
Öğrenciler hasta çocukların tedavi sürecini hızlandıracaklar

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yataklı Servisinde yatan çocukların tedavi sürecini hızlandırmak adına İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri onlara yaşanabilir ortamlar hazırladı.


Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Recai Akay ve programda Öğretim Görevlisi olan Abdurrahman Başkurt koordinatörlüğünde bir dizi etkinlik düzenlendi.


Akülü araç hediye edildi


Öncelikle çocuk yataklı servisinde yatan çocukların ameliyathaneye moral ve motivasyonlu gitmelerini sağlamak amacıyla iki adet akülü arabanın alınması için öğrenciler tarafından bir kermes organize edildi. İki gün boyunca devam eden kermesden elde edilen gelirler ile devlet hastanesinin çocuk cerrahisi bölümüne iki adet akülü araç hediye edildi.


Ayrıca hastane çocuk yataklı servisinde tedavi gören çocukların psikolojik, sosyal ve duygusal açıdan yıpramışlıklarını önlemek ve tedavi süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla çocukların odaları çocuk gelişimine uygun olacak şekilde dizayn edildi.


Odaların duvarlarına çizgi film karakterleri ve öğrencilerimizin çocuk gelişimi için tasarladığı çocukları rahatlatan, moral ve motivasyon sağlayan çizimler yapıldı. Hastane koridorları çocuk gelişimine uygun sarkıtlarla ve resimlerle bezenerek çocuklar hastane ortamının kasvetli havasından uzaklaştırıldı.


Çocukların hastanede hem eğlenmesi hem öğrenmesi amacıyla boyama kitapları ve okuma kitaplarından oluşan bir kitaplık da yapılarak hastaneye bağışlandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
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