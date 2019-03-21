0553 313 94 23

Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü’nde fidanları toprakla buluşturdu

Orman Genel Müdürlüğü’nün Dünya Ormancılık Günü için belirlediği "İnsan İçin Sağlık, Sağlık İçin Orman" teması kapsamında, Aliağa Orman İşletme Şefliği’nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

21 Mart 2019 Perşembe 18:33
Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü’nde fidanları toprakla buluşturdu

Orman Genel Müdürlüğü’nün Dünya Ormancılık Günü için belirlediği "İnsan İçin Sağlık, Sağlık İçin Orman" teması kapsamında, Aliağa Orman İşletme Şefliği’nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.


Aliağa ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. "İnsan İçin Sağlık, Sağlık İçin Orman" teması kapsamındaki etkinlikte, TED Aliağa Koleji öğrencileri fidan dikti.Aliağa Kültür Mahallesi’nde bulunan ormanlık arazide öğrenciler, Aliağa Orman İşletme Şefliği’nin temin ettiği fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşadı.


Etkinliğe; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Alb. Faruk Altun, Aliağa Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, TED Aliağa Koleji Genel Koordinatörü Hasan Çelik, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:33
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan skandal İsrail açıklaması!
    1. Trump'tan skandal İsrail açıklaması!
    2. 15 Mart'tan itibaren yasak başlamıştı!..
    3. AK Parti Gençlik Kollarından "Sana..
    4. 15 Mart'tan itibaren yasak başlamıştı!..
    5. Nevruz ateşi Eskişehir’den yakıldı
    6. AK Parti'nin Kütahya mitingi
    7. Rus uzmandan S-400 açıklaması: Türkiye..
    8. Bakan Dönmez: "Türkiye Petrolleri,..
    9. Erzurumspor'dan yabancı kontenjanı..
    10. ABD Başkanı Donald Trump: "52 yılın..
    11. "Terör örgütlerinin gençlerin..
    12. SPK haftalık bülteni
    13. Bakan Akar: Ne gerekiyorsa yaparız
    14. Lahana sarması nasıl yapılır? Lahana..
    15. Facebook'tan büyük skandal! Yeni..
    16. 20 bin öğretmen atamasının branş..
    17. Londra polisi cuma namazında camileri..
    18. Manisa Büyükşehir’den amatör spor..
    19. Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!
    20. Ormanlı’da millet bahçesi ve dere..
    21. Hakan Keleş: "Yabancı sınırından çok..
    22. Karabük’te trafik kazası: 1 ağır yaralı
    23. Bartın’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    24. Bitlis’te jandarmadan uyuşturucu..
    25. Alaşehir’de Nevruz Bayramı kutlaması
    26. Bakan Çavuşoğlu: “Maduro ’dizi..
    27. Tekirdağ Dostspor, 59 ve 53 numaralı..
    28. Irak’ta ölü sayısı 71’e yükseldi, 55..
    29. Alaşehir’de ’Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    30. Özhaseki: “Hangi hünerin karşılığında..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!