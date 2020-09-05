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Ekonomi Öğrenciler derslerini Tv+’dan izliyor
Ekonomi

Öğrenciler derslerini Tv+’dan izliyor

Turkcell’in dijital yayıncılık platformu TV+, öğrencilerden de ilgi görüyor. Pandemi nedeniyle eğitimlerin uzaktan devam etmesine karar verilmesinin ardından öğrenciler derslerini TV+’dan takip etmeyi tercih ediyorlar. Nitekim ilk beş günde ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV kanallarını 750 bin kişi izledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:42:00 -
Öğrenciler derslerini Tv+’dan izliyor

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminden bu yana öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Kurum olarak çocukların eğitimlerine sorunsuz erişebilmelerini önemsediklerini dile getiren Erkan, şu ifadeleri kullandı:

“Mart ayından bu yana online eğitim platformlarına erişim hızını artırmanın yanı sıra EBA TV’nin verdiği 3 GB kotayı 6 GB’a çıkardık. Güçlü altyapımız ve benzersiz teknolojimizle her türlü ihtiyaca cevap vermek için hazırız. Bu dönemde haklı olarak tedirginlik yaşayan anne-babalar rahat olsun. Dünyanın en güçlü şebekelerinden birini bugünler için kurduk. Biz hızlı ve kaliteli hizmetimizle her zaman öğrencilerin yanındayız. Bu vesileyle yeni bir eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerimize derslerinde başarılar.”

Corona virüsü gölgesinde geçen mart ayında 2 milyon öğrenci derslerini TV+’tan takip etmişti. Öğrenciler, TRT EBA TV İlkokul’a 106, TRT EBA Ortaokul’a 107 ve TRT EBA TV Lise’ye 108’inci kanaldan ulaşabiliyor.

Fırsat eşitliğine destek

Bu arada Turkcell’in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yaşama geçirdiği ‘Zeka Gücü’ Projesi’ sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki özel yetenekli çocuklar teknolojiyle buluşuyor. 2020 yılı sonuna kadar 10 özel donanımlı yeni sınıflar da öğrencilerin hizmetine sunulacak. ‘Engelsiz Eğitim Programı’yla da özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yardım ediliyor. ‘İçimdeki Hazine Projesi’yle ise otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorlukları yaşayan çocukların eğitimlerine dijital destek veriliyor.

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