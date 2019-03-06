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Öğrenciler çöp topladı!

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde çevreci öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte temiz çevreye dikkat çekmek için çöp topladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:25
Öğrenciler çöp topladı!

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde çevreci öğrenciler öğretmenleriyle birlikte temiz çevreye dikkat çekmek için çöp topladı.

 

Engiz sahiline gelen 8 okuldan yaklaşık 250 öğrenci piknik alanına ve halk plajına atılan çöpleri topladı. Sahilde ve piknik alanında bırakılan pet şişe, naylon, karton, sigara paketleri ve cam parçaları gibi çöp birikintilerini temizleyen öğrenciler, bu etkinlikle çevre temizliğine dikkat çektiler.

 

19 Mayıs TEMA Vakfı İlçe Sorumlusu Öznur Biberoğlu, “Bugün ilçemizde bulunan 8 okulumuzla yaklaşık 250 öğrenciyle çevre temizliğine dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı arttırmak için temizlik faaliyeti gerçekleştirmeye karar verdik. TEMA Vakfının okullarda yürütmüş olduğu eğitim programları faaliyetleri var. Minik TEMA, yavru TEMA, ortaokul ve lise TEMA eğitim programları var. Bu eğitim programlarına destek sağlamak aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığı işle imzalamış olduğu sıfır atık projesine de destek vermek. Çocuklarımızı bu konularda bilinçlendirmek. Halkımızı bilinçlendirmek maksadıyla bugün sahilde temizlik faaliyeti yürütüyoruz. Okullarımızda toplan 20 tane sınıfla bu faaliyetler sürdürülmekte. Bu eğitim faaliyetlerini yürüten gurubumuz gönüllü öğrenciler ve öğretmenlerden oluşuyor. Bu konu ile ilçemizde daha çok öğrencimize ve öğrencimize ulaşmayı halkımıza daha iyi izah etmeyiş hedefliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:25
  1. Samsun
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