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Öğrenci servislerine ceza yağdı!

Çankırı'da, zabıta ekipleri öğrenci servislerini denetledi. 88 adet servis aracını denetleyen ekipler, 39 araç sahibine cezai işlem uyguladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:31
Öğrenci servislerine ceza yağdı!

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sıkı tutuyor.

Zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminde hizmet veren öğrenci servislerini denetledi. 188 adet servis aracını denetleyen ekipler, 39 araç sahibine cezai işlem uyguladı.

Çankırı'da okul servisleri denetimden geçti. Şehir merkezinde denetimden geçen 188 servis aracından 39 adet servise cezai işlem uygulandı. Vizesi ve ruhsat güzergâh belgeleri olmayan servis araçlarına zabıt tutuldu. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, servis araçları ile ilgili denetimlerin belirli aralıklar ile devam edeceğini belirtti.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:31
  1. Çankırı

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