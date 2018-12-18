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Öğrenci servisi kamyon ile çarpıştı: 13 öğrenci...

Çanakkale'de öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Olayda 13'ü öğrenci olmak üzere 15 kişi yaralandı.

18 Aralık 2018 Salı 22:14
Öğrenci servisi kamyon ile çarpıştı: 13 öğrenci...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenci servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 13'ü öğrenci olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Evreşe beldesine bağlı Yülüce köyü yakınlarında meydana geldi. Gelibolu ilçesindeki taşımalı eğitim sistemindeki öğrencilerin bulunduğu Sezgin G. (40) idaresindeki 17 AAB 201 plakalı servis minibüsü ile L.B. yönetimindeki 16 DE 703 plakalı kamyon çarpıştı.

13 öğrenci yaralandı

Kazada araç sürücüleri ile birlikte servis minibüsündeki 13 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Jandarma ekiplerince yolda güvenlik kontrolü sağlanırken, sağlık ekipleri kaza yerinde yararlılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar daha sonra Çanakkale, Gelibolu ve Keşan'daki hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:14
  1. Çanakkale
  2. Gelibolu

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