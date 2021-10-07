Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı! 11 yaralı
Trabzon'da öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 öğrenci yaralandı.
Büyükliman Mahallesi'ndeki kavşakta, Mehmet K'nin kullandığı 61 S 3834 plakalı öğrenci servisi ile Serkan Ç. yönetimindeki 61 K 5751 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada serviste bulunan 11 öğrenci hafif yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.