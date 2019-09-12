Öğrenci Servis sürücülerine eğitim verildi

Kargı’da öğrenci servisi yapan sürücülere jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından eğitim verildi.

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, yönetmelikte yapılan son değişiklikler, değişikliklere uyum sağlanması, taşıtlarda mevcut eksikliklerin giderilmesi gibi konularda bilgi verilirken, özellikle öğrencilerin emniyet kemeri takmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan Kargı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhsin Yıldız öğrenci servis taşımacılığının normal bir personel servis taşımacılığı kadar basit bir konu olmadığını söyledi.

Servis görevlilerinin sorumluluğunun çok büyük olduğunu kaydeden Yıldız, “Gönül ister ki mükemmel bir taşıma sistemi olsun. Umarız mevzuatı ön planda tutarak, yeni eğitim-öğretim yılında geleceğimizin teminatı çocuklarımızı taşıma sisteminden sorunsuz faydalandırırız. Üzerinde durduğumuz en önemli konu çocuklarımızın can güvenliliğinin zarar görmemesidir” dedi.

Jandarma Trafik Tim Komutanı J.Kd. Bçvş Davut Aslantaş ve Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro Perseneli Fatih Saykal daha sonra servis şoförlerinin uyması gereken trafik kuralları ve sahip olması gereken belgeler konusunda bilgilendirme yaptı. Toplantıda, ayrıca firma yetkililerinin ve servis sürücülerinin soru ve sorunları da dinlendi.

Eğitim toplantısına Milli Eğitim Şube Müdürü Muhsin Yıldız, Jandarma Trafik Tim Komutanı J.Kd. Bçvş. Davut Aslantaş, Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro Perseneli Fatih Saykal ve servis şoförleri katıldı.