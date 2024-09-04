Öğrenci şans eseri hazine buldu! Tam 27 adet her biri 2000 yıllık

Akdeniz'deki bir adada, meraklı bir öğrencinin duvardaki çıkıntıyı yerinden oynatmasıyla birlikte 2000 yıllık 27 adet sikke gün yüzüne çıktı. Restorasyon çalışmalarının yapıldığı antek kentte ortaya çıkan gümüş sikkeler arkeolojları ve tarihçileri heyecanlandırdı.

Bir deliğe gizlenmiş şekilde bulundu

Olay, Akdeniz'deki küçük Pantelleria adasında yaşandı. 2000 yıllık antik Roma dönemine ait sikkelerle ilgili İtalyan yetkililer açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sikkelerin Teresa ve San Marco Akropolisi'nin restorasyon çalışmaları sırasında, çalışmalara yardım eden bir arkeoloji öğrencisi tarafından duvarın bir deliğinde gizlenmiş halde 27 sikkenin bulunduğu belirtildi.

Para birimi ‘denarius’

Söz konusu açıklamada sikkelerin MÖ 94 ile MÖ 74 yılları arasında basıldığının tahmin edildiği belirtildi. Sikkelerin, antik Roma döneminde uzun süre kulllanılan gümüş para birimi olan "denarius" olduğu belirtildi.

2010 yılında da bölgede gümüş sikke bulunmuştu

Bu yeni keşif, 2010 yılında aynı bölgede bulunan ve benzer döneme ait başka bir gümüş sikke hazinesini takip ediyor. O dönemde, Pantelleria'da 107 adet gümüş sikke keşfedilmişti. Ayrıca, daha önceki kazılarda, ünlü Roma imparatorları Julius Caesar, Titus Flavius Vespasian ve imparatoriçe Agrippina'nın mermerden yapılmış baş heykelleri de bulunmuştu. Bu heykeller Palermo’daki Salinas Müzesi ile Londra’daki British Museum’da sergileniyor.

Paralar önemli konular hakkında bilgi veriyor

Bu son keşif, bölgedeki arkeologlar ve tarihçiler için oldukça önemli. Bu keşif sayesinde Roma döneminde siyasi ilişkiler ve ticaret konularında pek çok konuda bilgi edinilebiliyor. Arkeolog Thomas Schäfer, bu hazinenin muhtemelen bir korsan istilası sırasında adaya saklanmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: Karar