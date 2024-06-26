Öğrenci, okul müdür yardımcısını silahla vurarak öldürdü! okullarda şiddet dinmiyor!
Kocaeli'de bir lisede müdür yardımcısı olan Mahir Çohaç, 17 yaşındaki bir öğrencisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.
Kocaeli'de bir lisede müdür yardımcısı olan Mahir Çohaç, 17 yaşındaki bir öğrencisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.
Kocaeli’nde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinde okul müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çohaç, trafikte seyir halindeyken dehşeti yaşadı. Çohaç, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından silahla başından vurularak öldürüldü.
Mahir Çoğaç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sırra kadem basan öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı.