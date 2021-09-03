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Gündem Öğrenci koronavirüse yakalandı! Tüm sınıf karantinaya alındı!
Gündem

Öğrenci koronavirüse yakalandı! Tüm sınıf karantinaya alındı!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir okulda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle karantina işlemi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 17:25:00 -
Öğrenci koronavirüse yakalandı! Tüm sınıf karantinaya alındı!

Bursa’da koronavirüs paniği yaşandı. Kentte bulunan Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin testinin pozitif çıkması üzerine, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı.

Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrenci, geçen çarşamba akşamı evinde, kendini halsiz hissettiğini söyleyince ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bunun üzerine öğrencinin eğitim aldığı sınıftaki 30 öğrenci ve öğretmeni, 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.

Öğrencilerin 14 gün eğitimlerini çevrim içi olarak sürdürecekleri belirtildi.

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