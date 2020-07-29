"Öğrenci Dostu Ada Projesi" KKTC'deki üniversite öğrencilerinin yaşamını kolaylaştıracak

LEFKOŞA (AA) - MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan "Öğrenci Dostu Ada Projesi" ile ülkedeki üniversite öğrencilerine birçok alanda kolaylıklar sağlanacak.



KKTC'de yeni akademik yılla hayata geçecek "Öğrenci Dostu Ada Projesi" ile öğrencilerin KKTC'deki eğitim süreleri boyunca her alanda avantaj elde etmeleri ve yaşam şartlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, proje kapsamında KKTC'de eğitim alan her üniversite öğrencisine Kooperatif Merkez Bankası aracılığıyla bir banka kartı verilecek.



İlk defa 2020-2021 akademik yılında kayıt yaptıracak öğrencilerin banka kartlarına KKTC tarafından 500 lira yüklenecek ve bu şekilde maddi destek sağlanacak.



Öğrencilerin, banka kartlarını kullandığı alışveriş ve harcamalarında çeşitli indirimler elde edebileceği bir sistem oluşturulacak.



Banka kartı KKTC dışındaki birçok ülkede geçerli olacak ve ailelerin bu kart üzerinden çocuklarına para göndermeleri daha kolay hale gelecek.



Tüm devlet bursları ve devletin "Öğrenci Dostu Ada Projesi" kapsamında öğrencilere sağlayacağı iyileştirmeler, bu banka kartı üzerinden öğrencilere ulaştırılacak.



Fiziksel temas olmadan çalışan bir işlemciye sahip olacak kart, nakit kullanmadan cüzdanmatik işlevi de görecek.

- Kartın uluslararası geçerliliği olacak

Kart uluslararası geçerliliği olacak, dünyanın her yerinde para çekebilme ve alışveriş imkanı sunacak.



İstenen kartlarla da entegre olabilme özelliğinden dolayı, öğrencilere kampüs içi ve dışında tek bir kart yeterli olacak.



Öğrenciler, Öğrenci Dostu Ada Projesi uygulamasını telefonlarına da indirebilecek ve yaptıkları finansal hareketleri bu sayede takip edebilecek.

Yurt dışında eğitim alan KKTC vatandaşı öğrenciler de Öğrenci Dostu Ada Projesi'nin imkanlarından faydalanabilecek.



Sağlık Bakanlığı, eylülde başlamak üzere KKTC'ye giriş yapacak öğrencilere, Ercan Havaalanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir ücretsiz PCR testi de yapacak.

- "Öğrenci Dostu Ada Projesi bir devlet projesidir"



KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrenci Dostu Ada Projesi bir devlet projesidir. Devlet, üniversite ve öğrenci bütünleşmesinin sağlanması ve KKTC’deki yükseköğrenimin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir." dedi.



Projenin temelinde öğrenci memnuniyeti olduğuna dikkati çeken Öztürkler, ulaşımda, alışverişte ve KKTC'nin birçok noktasında öğrencinin kendisini özel ve daha avantajlı hissedebilmesi için böyle bir sistemin yürürlüğe girmesinin önemini vurguladı.



Öztürkler, "Devlet tarafından kontrol edilebilecek, denetlemesi yapılabilecek ve öğrencilerin sıkıntı olduğu noktalarda iyileştirmeler yapılarak her şeyin bir arada toplanabileceği bir sistem üretilmesi gerekiyordu. Öğrenci Dostu Ada Projesi, bütün bu bileşenlerin bir araya geldiği bir projedir." diye konuştu.



Projenin ciddi bir uygulama sistemiyle hayata geçirileceğine vurgu yapan Öztürkler, birçok işletme ve esnafın da bu sisteme dahil olacağına işaret etti.

- "İsteyen öğrenci kart çıkaracak, isteyen dijital uygulamayla projeden yararlanacak"

Öztürkler, bütün işletme ve esnafın bu sisteme bir taahhütname ile gireceğinin altını çizerek, işletmelerin taahhütnameye uyduğu ve öğrencilere avantajlar sunduğu takdirde bu projenin içinde yer alabileceğini kaydetti.

Öztürkler, şöyle devam etti:

"İsteyen öğrenci Öğrenci Dostu Ada Projesi kartı çıkarabilecek, isteyen dijital uygulamayla projeden yararlanacak. Her ikisi de ücretsiz olacak. Öğrenci bu kart ve uygulamayı kullanırken gittiği yerlerde indirim alacak ve farkını hissedecek. Özel, önemli ve öğrencilerin KKTC'deki hayatını değiştirebilecek karttan bahsediyoruz."



Öte yandan Öztürkler, Maliye Bakanlığının ilk etapta öğrencilere yapacağı 500 liralık yardım miktarının ileride artacağını ve çok farklı iyileştirmelerin uygulamaya geçirileceğini de söyledi.







