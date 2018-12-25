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Öğrenci Derneğinden Milli Piyango ve yılbaşı tepkisi: Sen Müslümansın

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği, Milli Piyango bileti satılması ve yılbaşı kutlanmasına tepki gösteren pankartlar açarak yürüyüş düzenledi.

25 Aralık 2018 Salı 18:16
Öğrenci Derneğinden Milli Piyango ve yılbaşı tepkisi: Sen Müslümansın

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği (CÜDER) üyesi öğrenciler, Milli Piyango bileti satılmasına ve yılbaşının kutlanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Ülkemizde giderek artan bir şekilde yılbaşı çılgınlığı ve milli kavramına darbe vuran piyango çılgınlığı yaşanmaktadır. Sen Müslümansın, haram olan piyangodan uzak durmalısın" denildi.

Cumhuriyet Üniversitesi'nde toplanan yaklaşık 30 kişilik CÜDER üyesi, "Her kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır" pankartı açıp, çeşitli dövizler taşıdı.

"Milli piyangodan uzak durmalısın"

Grup, Milli Piyango bileti satılmasına ve yeni yıl kutlamalarına tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Ahmet Uzun, "Milletleri millet yapan en önemli unsur şüphesiz ki o milletin tarihi, kültürü, inancı ve ortak değerleridir" dedi ve şöyle devam etti:

"Bir millet kendi tarihine, kendi inancına, kendi kültür ve kıymetlerine sarıldığı ölçüde sağlam bir gelecek inşa edebilir. Kendi milli ve manevi değerlerinden uzaklaştığı, kendi kültürüne yabancılaştığı takdirde sadece değerlerini değil bir gün istiklalini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Tarih bunun dramatik örnekleriyle doludur. Bütün bu gerçekler ortadayken son yıllarda ülkemizde giderek artan bir şekilde yılbaşı çılgınlığı ve milli kavramına darbe vuran piyango çılgınlığı yaşanmaktadır. Sen Müslümansın. 37 milyon piyango bileti, 20 binin üzerinde banka şubesi, 114 milyon faizli banka kartı, 57 milyon faizli kredi kartının yüreklerimizi işgal ettiği bir ortamda, rızkın yalnızca Allah tarafından verildiğini unutmamalı haram olan piyangodan uzak durmalısın."

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:16
  1. Sivas
  2. milli piyango tepkisi
  3. Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği

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