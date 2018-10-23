'Öğrenci Andı'nı dayatan bakan deşifre oldu! Reşit Galip, Yahudi dönmesi mi?

Danıştay'ın 2013'te kaldırılan 'öğrenci andı' okullarda tekrar okutulması yönündeki karara tepkiler artıyor. Tepki gösterenler arasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve eski adalet bakanı Bekir Bozdağ da bulunuyor. Danıştay'ın kararından sonra hükümetin nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Bu tartışmalar arasında 'Öğrenci andı'nı yazan M. Kemal döneminin milli eğitim bakanlarından Reşti Galip hakkında da çeşitli bilgiler yeniden ortaya çıkıyor.

Dr. Reşit Galip’in torunu Feyhan Oran, dedesiyle ilgili bilgileri 2013 yılında Milliyet'te yer alan söyleşisinde şöyle anlatıyor:

Ezanı Türkçeleştiren de o mu gerçekten?

Türkçeleştirenlerden biri o. Başbakan Erdoğan’ın sözde bilimadamı filan deme sebebi de Andımız’ı yazmış olması değil, ezanın Türkçesini yazanlardan olması.

Gençliğinde Yahudi okuluna gittiğini, oradan padişahın talimatıyla alındığını söyleyenler var.

O sırada bütün Avrupa’daki en üst düzey okullar Alliance İsraelite (Evrensel Yahudi Birliği) okulları. Muhtelemelen Rodos’ta da vardı ve oraya gidiyordu. Ayrıca padişahın Rodos’u koruyacak gücü yokken adadaki bir çocuğun hangi okula gittiğine bakacak hali mi varmış?

Bunu yazanlar Reşit Galip’in dönme olduğunu ima ediyorlar...

Öyle olsa ne olur? Dönme de, Sabetayist de olsa ne olacak?