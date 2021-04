Öğrenci andı herkese hitap etmiyor!

Hasan Eğrigöz Ankara

Danıştay’ın öğrenci andının kaldırılması kararını onaylamasının ardından gündemde tartışmalar devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrenci andının kaldırılması kararına, “Milli şuuru besleyen Andımız ile yargı üzerinden mücadeleye girmesi, acı olduğu kadar da ironiktir” ifadeleriyle karşı çıkmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu ise, öğrenci andı ile ilgili Akit’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Öğrenci andı ‘geri gelsin’ demem!

Öğrenci andının bulunduğu bölgede tepki aldığını ifade eden ve “Öğrenci andı ırk üzerinden söylenmesi tepkiler alıyor o yüzden ‘geri gelsin’ demiyorum” diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, “Öğrenci andı ile ilgili partimin bir görüşü var. Andın ırk üzerinden söylenmesi tepkiler alıyor. Bazı şeyler yıllarca alış gelmiştir ve bunu tartışmak onu başka yere sürükler. Bakıldığı zaman bir ırk üzerine yapılan bir and olarak görülüyor. Bulunduğum bölge itibariyle tepki alıyor. Bu konuyla alakalı bir şey yapılmalıdır. Öğrenci andı kaldırıldığı zaman birileri tepki gösteriyor. Kaldığı zaman da bir kesim tepki gösteriyor. Bu konuda uzlaşıp farklı bir konuma getirmek lazım diye düşünüyorum. Öğrenci andı geri gelsin demiyorum. Geri geldiği zaman bizim bölgemizde tepki oluşuyor. Gelmediği zaman ise başka yerlerden tepki geliyor. O yüzden bunu toplumu ötekileştirmeden ortak nokta bulmamız lazım. Bu and herkese hitap etmiyor. O yüzden her partiden veya sivil toplumdan görüş alınarak yapılmalı diye düşünüyorum. Bizim artık bu tür şeylerin üzerinden siyaset yapmak değil de ortak noktayı bulup orada birleşmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızı kucaklaştırmalıyız. 20 yaşından beri siyasetin içindeyim ve öğrenci andı ile ilgili düşüncem hep bu olmuştur. Partimin görüşü beni bağlar ama Türkiye geneli için bazı şeyler çok hassas ve oturup konuşmalıyız” şeklinde konuştu.

“Ayrıştırıcı bir durum var”

Öğrenci andı ile ayrıştırıcı bir durumun ortaya çıktığını vurgulayan Ensarioğlu, “Ülke daha kapsayıcı yani Türkü, Kürdü, Lazı herkesi kapsayıcı, herkesin benimseyeceği bir and gelmelidir. Bunu açık ve net söylüyorum. Bu konuda bölgemde tepki var. Ayrıştırıcı bir durum var ortada. Daha kapsayıcı, birbirimize karşı değil dışarıya karşı hepimizi kapsayan, herkesin kabul edeceği kapsayıcı bir and gelmeli ve sözleri birlik beraberlik sağlamalıdır. ‘Geri gelsin, gitsin’ muhabbeti bize bir şey kazandırmaz. İstiklal Marşı gibi herkese hitap etmelidir” ifadelerini kullandı.