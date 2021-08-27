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OGM'den bugün çıkan 7 orman yangınıyla ilgili açıklama
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Gündem OGM'den bugün çıkan 7 orman yangınıyla ilgili açıklama
Gündem

OGM'den bugün çıkan 7 orman yangınıyla ilgili açıklama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 23:17:00 -
OGM'den bugün çıkan 7 orman yangınıyla ilgili açıklama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşadığımız acıları tekrar yaşamayalım; ormanda ateş yakma, izmarit atma, çöp bırakma, yangına sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Antalya, Kahramanmaraş ve Manisa’da çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken Manisa, İzmir ve Elazığ’da yangınlar söndürülmüştür” ifadeleri yer aldı.

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