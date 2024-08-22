OGM'den Bolu'daki yangınla ilgili yeni açıklama
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yaptığı açıklamada, "Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.
OGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: