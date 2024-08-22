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Gündem OGM'den Bolu'daki yangınla ilgili yeni açıklama
Gündem

OGM'den Bolu'daki yangınla ilgili yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2024-08-22 22:00:00 -
OGM'den Bolu'daki yangınla ilgili yeni açıklama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yaptığı açıklamada, "Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

OGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz.

Yeşil Vatan hepimizin. Lütfen hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde orman yangınlarına karşı dikkatli olalım."

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