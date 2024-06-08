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Kadın - Aile Oğmaç çorbası tarifi nasıl yapılır? O Türk mutfağı lezzeti: Bu şekilde yapın tadı efsane olsun! Herkes şaşırdı!
Kadın - Aile

Oğmaç çorbası tarifi nasıl yapılır? O Türk mutfağı lezzeti: Bu şekilde yapın tadı efsane olsun! Herkes şaşırdı!

Yeniakit Publisher
2024-06-08 09:15:00 - 2024-06-08 09:52:10
Oğmaç çorbası tarifi nasıl yapılır? O Türk mutfağı lezzeti: Bu şekilde yapın tadı efsane olsun! Herkes şaşırdı!

Ovmaç ya da oğmaç çorbası olarak bilinen bu lezzetli çorba ile menülerinizi zenginleştirebilirsiniz. Hem pratik bir şekilde yapılan hem de enfes tadı ile beğenizi kazanacak yöresel oğmaç çorbasını sizler de evlerinizde denemelisiniz.

Menünüze bu güzel çorbayla başlamak daha keyifli bir yemek geçirmenizi sağlayacak. Küçük küçük şehriyeyi anımsatan hamurlarla şenlenen çorbalarınızı tamda ağzınıza layık. İçinizi ısıtacak oğmaç çorbasını denemek isterseniz ve oğmaç çorbası nasıl yapılır? diye merak ederseniz tarifime göz atabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Oğmaç Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 küçük soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
İsteğe bağlı miktarda haşlanmış nohut
1.5 litre sıcak su (miktarı hamura göre artırılabilir)
Karabiber
Tuz
Hamuru için:

1 su bardağı un
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Yeteri kadar tuz
Su

Oğmaç Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamur için malzemeler karıştırılıp biraz katı kıvamlı bir hamur elde edilir.
Elimize yapışmaması için un yardımıyla şehriye boyutunda hamur parçaları alınıp parmak arasında yuvarlanır. (Hamur ele yapışmasın diye unu elle yapmak gerekiyor)
Soğan ince ince doğranıp yağda kavrulur.
Salça ve baharatlar ve nohut eklenip bir iki daha çevrilir, sıcak su eklenir.
Kaynamaya başladıktan sonra karıştırılarak hamurlar eklenir ve orta ateşte 10 dk. hamur pişene kadar kaynatılır. Nane ile süsleyip servis edilir, afiyet olsun.

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