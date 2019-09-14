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OGM personel alımı başvuru şartları neler? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvurular başladı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartlar neler? İşte detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:46
OGM personel alımı başvuru şartları neler? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvurular başladı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartlar neler? İşte detaylar...

OGM personel alımı başvuru şartları neler?

1. Adaylarda aranacak genel şartlar

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmelipersonel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2. Adaylarda aranacak özel şartlar

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden
en az 60 puan almış olmak,

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- Baro kayıt belgesine sahip olmak, 

Başvurular ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sözleşmeli personel olarak istihdam edeceği adaylar için 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresinden başvuruları alacak. Başvurular, E-Devlet şifresi ile alınabilecek.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:46
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