0553 313 94 23

OGM Ormanspor'un yeni başkanı Şahin Aybal

- Başkent ekibinin 34. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şahin Aybal başkanlığa getirildi

02 Mart 2019 Cumartesi 15:33
OGM Ormanspor'un yeni başkanı Şahin Aybal


ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un 34. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şahin Aybal başkanlığa seçildi.

Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında yapılan genel kurulda, Orman Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdüren Aybal, kulübün yeni başkanı oldu.

Şahin Aybal başkanlığındaki yönetim kurulunda Mustafa Akkız, Mehmet Koç, İbrahim Ethem Gürsoy, Yunus Seven, Akın Alemdar, Şener Yıldız ve Ahmet Suat yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:33
  1. 34. Olağanüstü Genel Kurulu
  2. Basketbol
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. OGM Ormanspor
  5. Şahin Aybal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
    1. Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası..
    2. Davraz'da hafta sonu yoğunluğu
    3. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    4. İran'dan BAE Dışişleri Bakanı'nın..
    5. Çorum’da imalat sanayi araştırması
    6. AK Parti’nin Akçadağ Adayı Kırteke,..
    7. Kardan yol kapanınca hastanın imdadına..
    8. Kazakistan'daki Türk Okçuluğu kursları
    9. Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı..
    10. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş..
    12. Baradey'den "Biltaci'ye sağlık..
    13. Futbol: TFF 3. Lig
    14. Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı hazırlığı
    15. Rusya Savunma Bakanı Hintli..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir..
    17. Doğanyol’dan Cumhur ittifakına tam..
    18. Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı alındığı..
    19. 'Darbeci Sisi, diktatör Mübarek'ten..
    20. Türk Telekom’dan abonelerine uyarı
    21. Erdoğan, Pakistan ile Hindistan..
    22. Ünlü Ressamlar İpekyolu’nda..
    23. Başkan Palancıoğlu Dadaloğlu..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı..
    25. Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na..
    26. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
    27. Kılıçdaroğlu'ndan köylüyü azarlayan..
    28. İntihar girişimlerinin adresi olan..
    29. Bursaspor-DG Sivasspor maçında..
    30. Tatbikatı gören Rumlar ağız..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...