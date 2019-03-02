OGM Ormanspor'un yeni başkanı Şahin Aybal
- Başkent ekibinin 34. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şahin Aybal başkanlığa getirildi02 Mart 2019 Cumartesi 15:33
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un 34. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şahin Aybal başkanlığa seçildi.
Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında yapılan genel kurulda, Orman Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdüren Aybal, kulübün yeni başkanı oldu.
Şahin Aybal başkanlığındaki yönetim kurulunda Mustafa Akkız, Mehmet Koç, İbrahim Ethem Gürsoy, Yunus Seven, Akın Alemdar, Şener Yıldız ve Ahmet Suat yer aldı.
YORUM YAZ