OGM Ormanspor, Avrupa'da kalıcı olmak istiyor

ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un başantrenörü Alper Durur, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda zor bir gruba düştüklerini belirterek, "Rakiplerimiz güçlü ama bu sene de bir üst tura çıkıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyebilmek istiyoruz." dedi.

Durur, Avrupa Kupası grup kuraları ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

C Grubu'nda İsveç'in A3 Basket Umea, Polonya'nın CCC Polkowice takımlarının yanı sıra Bellona Kayseri Basketbol ve Rusya'nın Noginsk takımlarının tur atlayanı ile mücadele edeceklerini aktaran Durur, "Rakiplerimiz güçlü ama bu sene de bir üst tura çıkıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyebilmek istiyoruz." diye konuştu.

Durur, geçen yıl da üst turda Beşiktaş'a elendiklerini hatırlatarak, "Zorlu bir gruba düştük. Rakiplerimizden CCC Polkowice yıllarca Avrupa Ligi'nde oynamış köklü bir kültürü olan bir takım. A3 Basket Umea takımı bunların içinde bir tık daha arkada görünüyor. Grubu birinci ya da en iyi ikinci tamamlayarak, üst tura çıkmak çıkmayı amaçlıyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin de muhtemel rakipleri arasında olduğuna dikkati çeken başantrenör Durur, şöyle devam etti:

"Ön eleme turunu geçen takım bizim gruba dahil olacak. Kayseri bu kupada 3 final oynamış tecrübeli bir takım. Muhtemelen de Kayseri gelecektir. İkincilik için Kayseri ile mücadele edeceğiz gibi görünüyor."





- "Avrupa kültürü olan bir takım oluşturmak istiyoruz"





Avrupa kupalarında ikinci kez mücadele edeceklerini vurgulayan Alper Durur, "Geçen sezon tecrübesizdik. Ancak, Avrupa'yı tanımak adına güzel bir başlangıç oldu bizim için." şeklinde konuştu.

Ligi ilk sekizde tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiklerini hatırlatan Durur, "Geçen yıl ön eleme maçında müzesinde Avrupa şampiyonluğu olan Polonya'nın Arka Gdynia takımını eledik. Grupta da iyi takımlar olmasına rağmen birinciyle aynı puanı alıp gruptan averajla ikinci olarak çıkmıştık. Başarılarımızın devamı gelecektir. Avrupa kültürü olan bir takım oluşturmak istiyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Durur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yabancı oyuncular için Avrupa önemli bir motivasyon kaynağı. Mevcut oyuncuları takımda tutmaya çalışarak yeni transfer çalışmalarını da sürdürüyoruz. Avrupa'da mücadele edecek tecrübeli bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Amacımız OGM Ormanspor'u güzel yerlere getirmek."



