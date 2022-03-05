OGM alımları ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı mı?

OGM personel alımı 2022! Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı yapacak. OGM alımları için başvuruda bulunmak isteyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) iş ilanlarını yakından takip ediyor. Türkiye’nin il ve ilçelerinde müdürlüğü bulunan OGM bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, OSM memur ve işçi alımlarının ne zaman, nereden yapılacağını merak ediyor. Peki OGM alımları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı 2022 başvuru şartları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımında başvuru tarihi ve şartları adaylar tarafından araştırılıyor. İşte OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartlarında neler var? sorularının cevabı.

OGM alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları Bakanlık tarafından yayımlanacak personel alımı ilanının ardından başlayacak. OGM personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı. İlan yayınlandığı zaman başvuru yapmak isteyen adaylar ürkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesi esube.iskur.gov.tr adresindeki Açık İş İlanları sekmesinden OGM personel alımı için başvuru yapabilecek.

OGM alımları başladı mı?

Eski Bakan Bekir Pakdemirli, 5 bin yangın işçisi istihdam edileceğini duyurmuştu. OGM personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz belli değil.

KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

Baro kayıt belgesine sahip olmak,

OGM yangın işçisi alım başvuru şartları

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...