Milyonluk bungalov vurgunu deşifre oldu: Tatil hayali kuranları soydular: 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli sekiz ilde gerçekleştirilen dev operasyonla, tatil hayali kuran vatandaşları sahte siteler üzerinden dolandıran "Bungalov Çetesi" çökertildi. Sosyal medya ve sahte internet sayfaları üzerinden kurdukları tuzakla milyonlarca liralık vurgun yapan şebekenin, banka ve kripto hesaplarında tam iki yüz on milyon elli sekiz bin iki yüz elli dokuz liralık işlem hacmi saptandı. Gözaltına alınan on beş şüpheliden dokuzu, çıkarıldıkları mahkemece demir parmaklıklar arkasına gönderildi.