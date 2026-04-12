İran'dan müzakerelere ilişkin yeni açıklama: Bunu zaten kimse beklemiyordu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran kamu yayıncısı IRIB’e Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ile yapılan müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD ile "bir dizi konuda mutabakata varıldığını" ancak "iki ya da üç önemli konuda görüş ayrılıkları yaşandığını" aktaran Bekayi, "Bu müzakereler, bize dayatılan savaşın 40. gününün ardından, güvensizlik ve şüphe ortamında gerçekleştirildi" hatırlatmasını yaptı. Tek bir toplantıdan sonuç almanın zorluğuna işaret eden Bekayi, "Başından beri tek bir toplantıda anlaşmaya varmayı beklemememiz doğaldır. Bunu zaten kimse beklemiyordu" dedi. Bekayi, İran’ın Pakistan ve bölgedeki diğer dost ülkelerle temaslarının süreceğine inandıklarını vurguladı.