1 bardak soğuk su verin, biiznillah çare oluyor: Bu yüzden hıçkırığı anında kesiyor! Desteği sağlayan uygulamalar

Eğer bulunduğunuz ortam gargara yapmaya müsait değilse, solunumunuzu değiştirerek de hıçkırığı durdurabilirsiniz. En bilindik yöntemlerden biri derin bir nefes alıp 10-20 saniye kadar tutmaktır. Bu işlem, akciğerlerinizdeki karbondioksit miktarını artırarak diyafram kasınızın rahatlamasını sağlar. Benzer şekilde, plastik olmayan bir kese kağıdının içine yavaşça nefes alıp vermek de vücuttaki oksijen-karbondioksit dengesini değiştirerek spazmı durdurabilir. Vücudunuzu şaşırtmak, hıçkırığı kesmenin bir diğer altın kuralıdır. Soğuk bir bardak suyu yavaş ve küçük yudumlarla içmek veya bir buz küpünü ağzınızda eriyene kadar tutmak, vagus sinirinizi uyarır. Bu sinir uyarıldığında, beyniniz dikkati diyaframın kasılmasından alıp o anki soğukluk hissine verir ve hıçkırık döngüsü kırılır. Sadece ısı değişimi değil, tat değişimi de hıçkırık üzerinde oldukça etkilidir. Dilinizin üzerine bir çay kaşığı toz şeker koyup yutmadan önce 10 saniye beklemek, oldukça popüler ve işe yarayan bir yöntemdir. Şeker sevmeyenler için ise bir dilim limonu emmek ya da dilin ucuna bir damla sirke damlatmak aynı şekilde sinir yollarını meşgul ederek hıçkırığın önüne geçecektir. Bazen ne yaparsanız yapın, o hıçkırık bir türlü geçmek bilmez. Böyle durumlarda en iyi ilaç, hıçkırığı tamamen unutmaktır. 100'den geriye doğru saymak, alfabeyi tersten okumak ya da yoğun zihinsel odaklanma gerektiren bir problem çözmek, beyin sinyallerini farklı bir alana yönlendireceği için hıçkırığın kendiliğinden kaybolmasını sağlayabilir. Günlük hayatta karşılaştığımız hıçkırık krizleri genellikle birkaç dakika içinde kendiliğinden veya yukarıdaki basit yöntemlerle geçer. Ancak hıçkırığınız 48 saatten daha uzun sürüyorsa, bu durum altta yatan daha ciddi bir sağlık probleminin, örneğin reflü veya sinir sistemi hastalıklarının habercisi olabilir. Geçmeyen ve sürekli tekrarlayan hıçkırık durumlarında mutlaka bir uzman hekime danışmanız büyük önem taşır.