Selma Savcı’dan Tuba Ulu’ya sert tepki: "Mantar gibi türeyen müptezeller!"

Savcı, Tuba Ulu’nun tarihsel şahsiyetleri hedef alan sözlerini "küstahlık" olarak nitelendirerek, Ulu’nun ideolojik bir saplantı içinde olduğunu öne sürdü. Komedyenin gösterisinde kullandığı ifadelerin bir "sanat kisvesi" altında toplumu zehirlediğini savunan yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Küçücük beyniyle komedi yaptığını sanıyor"

"Kendini sözde komedyen zanneden bu arkadaşımız, ecdadın en değerli isimlerine dil uzatma cüretinde bulunmuştur. Stand-up salonunda aldığı alkışlarla kendini bir halt zanneden bu tiplemeleri iyi tanırız; bunlar rüzgar nereden eserse oraya yön alan asalaklardır."

"Mizah susturulamaz" açıklamasına sert yanıt

Tuba Ulu’nun gözaltına alınmasının ardından "Komedyen Kadınlar İnisiyatifi" tarafından yapılan destek açıklamasına da değinen Savcı, bu tepkiyi "edepsizliğin savunulması" olarak yorumladı. "Mizah suç değildir" diyen gruba seslenen yazar; ahlaksızlığın mizahla örtüştürülemeyeceğini, devletin ve ecdadın değerlerine saygısızlık yapanların cezasını çekmesi gerektiğini belirtti.

"Zırcahil bir tarih algısı"

Selma Savcı, yazısında Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın gerçek tarihteki önemine vurgu yaparak, dizi ve safsatalarla oluşturulan algıları eleştirdi:

Ecdadın mirası: Kanuni'nin 46 yıllık hükümdarlığı, toprakları genişletmesi ve İslam halifesi kimliği hatırlatıldı.

Kanuni’nin 46 yıllık hükümdarlığı, toprakları genişletmesi ve İslam halifesi kimliği hatırlatıldı. Hürrem Sultan: Sadece "harem" üzerinden tanınmasının büyük bir cehalet olduğunu belirten Savcı; Kudüs’ten İstanbul’a kadar uzanan cami, medrese ve darüşşifa gibi hayır eserlerine dikkat çekti.

"Yok öyle üç kuruşa beş köfte!"

Yazısını ünlü düşünür Cicero’nun "Tarih, geçen zamanların şahididir" sözüyle destekleyen Savcı, tarihin gerçek bilgilerle geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Yazara göre, paraları "cukkalayıp" önlerine gelene hakaret edenlerin mışıl mışıl uyumasına müsaade edilmemeli; herkes haddini bilmelidir.

